شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. معلومات لاتفوتك عن الأبيض قبل موقعة الحسم الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وكان الزمالك قد فاز ذهاباً بهدف دون رد في لقاء الدار البيضاء، ويكفيه التعادل لملاقاة الأهلي في النهائي القاري.

فيما يدخل فريق الرجاء المغربى، مواجهة الزمالك، بدون حارسه الأساسي أنيس الزنيتي، المصاب بفيروس كورونا المستجد، بجانب ثنائي الدفاع محمد الدويك وعبد الجليل جبيرة، لنفس السبب، واضطر جمال سلامى، المدير الفني لفريق الرجاء، إلى الإستعانة ببعض لاعبيه الشباب، من أجل إكمال قائمة الفريق، لخوض مواجهة الزمالك.

ونستعرض أبرز المعلومات عن الزمالك فى السطور التالية..

1_ لعب الزمالك نصف نهائي دوري الابطال الافريقى 9 مرات وتأهل في سبعة منها وفشل مرتين في عبور هذا الدور .

2_ خسر الزمالك مباراتين فقط في أخر 10 مواجهات بدوري الابطال حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3

3_ حقق الزمالك فوزين في أخر 14 مباراة خارج ملعبه بدوري الابطال حيث تلقى تسعة هزائم وثلاثة تعادلات.

4_ احتفظ الزمالك بنظافة شباكه في 8 مباريات من إجمالي 13 مباراة لعبها هذا الموسم بدوري الابطال.

5_ لعب الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى 13 مباراة، فاز 7، تعادل 3، خسر 3، سجل 24 هدفاً واستقبل 8

6_ يملك الزمالك 13 بطولة أفريقية بواقع 4 سوبر إفريقي و5 دوري أبطال إفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفيدرالية و2 أفروآسيوي.

7_ لعب الزمالك 191 مباراة في دوري الابطال الافريقى و264 مواجهة في مختلف البطولات الافريقية ، وسجل الزمالك 290 هدف في دوري الابطال مقابل 358 هدف في مختلف البطولات الافريقية ، وتلقت شباك الزمالك 178 هدف في دوري الابطال و 241 هدف في مختلف البطولات .

8_ وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

9_ يقود الزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون .