شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكى يرحل عن سموحة بالتراضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحل أحمد حسن مكى مهاجم نادى سموحه عن فريقه عقب المكالمه الهاتفيه مع عمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبة أحمد سامى المدير الفنى بالإستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى على قرار الإستغناء ، ويعد أحمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركو مع أكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونه و أهلى طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصرى.

ومن المنتظر أن يعود أحمد حسن مكى إلى فريقه القديم حرس الحدود على الرغم من أكثر من عرض بالدورى الممتاز.

واقترب مجلس إدارة سموحة فى التعاقد مع المهاجم الفلسطينى بدر موسى مهاجم نادي خدمات رفح الفلسطينى، بعد مشاهدة بعض السيديهات الخاصة له من أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق الذى أثنى على أداء اللاعب، وطالب بضرورة إبرام التعاقد معه فى أسرع وقت ممكن لتدعيم هجوم الفريق بعد عودة صلاح محسن لناديه السابق الأهلى عقب انتهاء فترة إعارته بصحبة ناصر ماهر.

ومن المقرر أن يغادر بدر موسى قطاع غزة متوجها إلى مصر اليوم الأربعاء للانتظام رسميا في تدريبات الفريق السكندري عقب انتهاء الراحة الخميس المقبل.

ووجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة الدعوة للاعب عن طريق فاكس رسمى إلى سفارة مصر في فلسطين للمطالبة باستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب، من أجل التوجه إلى مدينة الإسكندرية والالتحاق بتدريبات الفريق.

وأكد سموحة في خطابه أن النادي يرغب بالتعاقد مع اللاعب بدر موسى، بعد اجتيازه الاختبارات الطبية والبدنية وبرز موسى الذي يلعب في مركز رأس الحربة، بشكل لافت مع فريقه خدمات رفح الفلسطيني، وتُوج معه بلقب الدوري في آخر موسمين.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يتعامل مع اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب محلي أسوة باللاعب المصري.