شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. سمير عثمان يتحدث عن الشواهد المقلقة لحكم موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولي السابق "سمير عثمان"، أن هناك بعض الشواهد المقلقة بالفعل بالنسبة لطاقم حكام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساءً على استاد القاهرة، وقال عثمان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لجنة الحكام بالكاف، قامت بتعيين حكم كبير لمباراة الزمالك والرجاء هو ماجيتي نداي، ومرشح للعب في المونديال القادم مع باكاري جاساما".

وأضاف: "لدينا بعض الشواهد المقلقة، خاصة أن ماجيتي نداي تسبب في أزمة كبيرة خلال الموسم الماضي خلال مباراة الصفاقسي ونهضة بركان المغربي" ، و هناك أمور مقلقة بالنسبة للجماهير وأتمنى آلا تصل للاعبي الزمالك، لابد أن يكون الكاف على علم بما يحدث بالفترة السابقة، ويجب ابتعاد الاتحاد الافريقي عن الشبهات".

وأكمل: "فهل من المنطق أن يقوم آليوم نيانت يدير مباراة نهائي الكونفدرالية، بعد أيام من إدارة مباراة آخرى للزمالك والرجاء".

وتابع سمير عثمان: "حكم الساحة والفيديو يكملان بعضهما، ولست قلقا من باكاري جاساما، في الفترة الحالية، خاصة بعدما أبدى الأهلي اعتراضه على هذا الحكم، الأمر جاء لمصلحة الكرة المصرية أن يخرج الأهلي ويعلن اعتراضه على هذا الحكم".

وأضاف: "متأكد أن جاساما لن يتحيز ضد نادي الزمالك، ونتمنى التوفيق للاعبي الفريق الأبيض في المباراة".

وحول تقييمه للتحكيم في الموسم المنصرم، قال: "التحكيم المصري نجح بنسبة كبيرة في الموسم الحالي، خاصة بعد تطبيق الفيديو، ورغم الانتقادات العديدة لكنهم قدموا مباريات كبيرة، الغرض من دخول الفار هو تقليل الأخطاء، والعدالة كانت سائدة بنسبة من 60 إلى 70% في الموسم الاستثنائي، والفترة المقبلة ستشهد تطور كبير وسيزداد الحكام خبرات كبيرة في الموسم المقبل".