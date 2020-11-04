شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. وزير الرياضة يؤازر الأبيض فى موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة نادي الزمالك والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وسبق و أن شهد صبحي مباراة النادي الاهلي أمام الوداد المغربي في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، والذي يأتي في إطار حرص الوزير علي مؤازرته لقطبي الكرة المصرية في مواجهاتهم الأفريقية.

ومع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

جايمى باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، يدخل في تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.