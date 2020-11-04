شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإنتاج يتعرض لحادث سير بسيارته: "اللى يجى فى الحديد فى داهية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اللاعب معاذ الحناوى، مدافع نادى الإنتاج الحربى، لحادث سير بسيارته، صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا سلامته الجسدية وتعرض السيارة للتصادم وتحطم أجزاء منها، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على انستجرام، حيث نشر صورتين تظهران الدمار الذى حل سيارته، أتبعها بتعليق: "الحمد لله دائما وأبدا على كل حال.. قدر الله وما شاء فعل.. اللى يجى فى الحديد فى داهية".





من ناحية أخرى، يبدأ فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، الاستعداد للموسم الجديد، غدا الخميس، على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى، التى انتهت بالتعادل السلبى، وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدوري ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.





على صعيد مختلف، تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.





كما أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق باق مع الإنتاج بالموسم الجديد، وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "عقدنا جلسة مع مختار مختار واتفقنا على الخطوط العريضة لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبشكل نهائى مختار مستمر مع الإنتاج فى الموسم الجديد، وبعد أيام قليلة سوف نوقع العقود بشكل رسمى".