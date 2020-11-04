شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يرحل عن سموحه بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل أحمد حسن مكى مهاجم نادى سموحة عن فريقه عقب المكالمه الهاتفيه مع عمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبة أحمد سامى المدير الفنى بالاستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى على قرار الاستغناء، ويعد أحمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركوا مع أكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونة وأهلى طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصرى.

ومن المنتظر أن يعود أحمد حسن مكى إلى فريقه القديم حرس الحدود على الرغم من أكثر من عرض بالدورى الممتاز.