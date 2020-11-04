شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح يتهم زيزو بالغرور ويطالب بإبعاد شيكابالا ويؤكد: إصابات كورونا بالرجاء فشنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ، لاعبى الفارس الابيض من خطورة مباراة الرجاء المغربى الليلة، مؤكداً أنه يشك فى عدد إصابات كورونا داخل صفوف المغرب، وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام عبر برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "مباراة الليلة صعبة للغاية وبحذر الزمالك منها، بشك أن عدد إصابات كورونا كانت بالشكل الذى أعلن عنه الرجاء ، بطل المغرب أراد وقت لتعافى لاعبيه وإعداداهم لمباراة الزمالك وتحجج بكورونا".

ويضيف وليد صلاح عبد اللطيف :" فى المباراة الأولى كان الرجاء يعانى بدنياً ولديه خمسة إصابات عضلية لذا تحجج بكورونا لتأجيل المباراة وهو ماحدث بالعفل ، وأخشى من زيزو لاعب الزمالك لأنه بدأ يتسرب له الغرور بعدما شعر بدوره مع الزمالك أصبح لا يكافح فى الملعب وبدأ "يشوح لزملاءه".

وقال وليد صلاح عبد اللطيف :" أتمنى فوز الزمالك ووصوله للنهائى ولكن فى عالم الكرة فرقة الرجاء صعبة ، ولا اتمنى أن يبدأ باتشيكو بشيكابالا وأن يكون الدفع به حسب مجريات المباراة ، خاصة أن شيكابالا تألق أمام الاسماعيلى ومع الاحترام للدراويش فهو فريق ضعيف هذا الموسم ".

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب، من ناحية أخرى يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبى الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته فى الركبة، كما يدخل فى الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية واصبح احد الدعائم الأساسية فى الزمالك.