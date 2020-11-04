شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد موعد تحرك الزمالك والرجاء لملعب حسم بطاقة النهائى الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، السادسة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، موعدا لتحرك الزمالك والرجاء من فنادق الإقامة للتوجه إلى ستاد القاهرة الدولى، استعدادا لخوض المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، فوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

فيما أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التى خضع لها جميع عناصر الزمالك المتواجدين فى معسكر الفريق، سلبية عيناتهم جميعًا، قبل مواجهة الرجاء المغربى، وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام الرجاء المغربى المقررة إقامتها اليوم الأربعاء، أسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى مركب محمد الخامس بالمغرب.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب، من ناحية أخرى يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبا الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته فى الركبة، كما يدخل فى الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية واصبح احد الدعائم الأساسية فى الزمالك.

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك كما طلب باتشيكو من لاعبى الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبى الدفاع أكثر من الدور الهجومى للاعبى الوسط.