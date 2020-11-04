شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع موسيماني في الأهلي لتحديد الصفقات الجديدة والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي جلسة مطولة مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني في مقر النادي بالشيخ زايد، لبحث عدد من الملفات الهامة، أبرزها التحضيرات لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديد اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة، ونجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون واحمد رمضان بيكهام فيما لازال هناك مفاوضات مكثفة مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز، كما تشهد الجلسة حسم الأسماء العائدة من الإعارة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن النادي.

فى سياق متصل، يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 7 نوفمبر الجاري أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.

من ناحية أخرى، عادت مفاوضات الأهلى مع الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما الشارع الكروى المصرى خاصة بعدما قالت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

مصدر في الاهلي قال أيضا، إن إدارة النادي ترغب فى إستغلال زيارة بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق إلى جنوب أفريقيا من أجل إتمام الصفقة ، حيث سيستغل موسمياني سفره إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة عدة ايام هناك برفقة أسرته في التفاوض الجاد مع إدارة صن داونز للاستغتناء عن اللاعب في ظل العلاقة القوية التى تربط موسمياني بإدارة صن داونز بعدما دربه لمدة 8 سنوات شهدت أفضل إنجازات النادى الجنوب أفريقى فى تاريخه بالحصول على كثير من البطولات المحلية بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

الأهلي جدد مفاوضاته مع سيرينو للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.