الامارات | قراءة في دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يعود إلى الحياة.. ليفربول يستعرض وبايرن "عملاق"

شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة في دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يعود إلى الحياة.. ليفربول يستعرض وبايرن "عملاق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم (13 مرة) فوزا اول له في المسابقة القارية هذا الموسم وكان على انترميلان الايطالي 3-2 في الجولة الثالثة أمس الثلاثاء، في حين حصدت اندية بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب، وليفربول ومانشستر سيتي الانجليزيين العلامة الكاملة بتحقيقها الفوز الثالث تواليا.

ريال مدريد يقهر

في مدريد، استعاد ريال مديد توازنه ونغمة الانتصارات القارية بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وعانى ريال في أول جولتين إذ تعّرض لخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 وتعادل في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.

وسجل للريال الفرنسي بنزيمة (25)، والقائد راموس (33)، ولاوتارو مارتينيز (35)، والبديل البديل رودريغو (80)، وللإنتر لاوتارو مارتينيز (35)، وبيريتشيتش (68).

وقال قائد ريال راموس "انها نتيجة جيدة لنا، كان المباراة اشبه بالنهائي، مسألة حياة او موت. عندما ادركوا التعادل، رمينا بكل شيء من اجل الفوز وهذا ما حصل".

وفي المجموعة ذاتها، ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني هزيمة تاريخية بمضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6-صفر بينها ثلاثية لمهاجمه الفرنسي الاسان بليا.

ترتيب المجموعة الثانية

1- مونشنغلادباخ 9 نقاط

2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- شاختار 4 نقاط.

4- انتر ميلان (نقطتين).

مهرجان أهداف "ليفربولي"

ألحق ليفربول الانجليزي هزيمة مذلة بمضيفه اتالانتا الايطالي بفوزه عليه بخماسية نظيفة بينها ثلاثية رائعة لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا.

وقال جوتا "انا العب في افضل فريق لي في مسيرتي. لست ادري ما اذا كانت هذه المباراة افضل لحظة في مسيرتي لكن بطبيعة الحال انا سعيد لتسجيلي ثلاثية".

وكان ليفربول الفائز باللقب القاري ست مرات اخرها عام 2019، فاز على اياكس امستردام الهولندي 1-صفر ثم على ميتديلاند الدنماركي بهدفين نظيفين ليحصد العلامة الكاملة حتى الان.

وسجل أهداف ليفربول دييغو جوتا (16، 33، 55)، والمصري المتألق محمد صلاح (47)، والسنغالي ماني (49).

ترتيب المجموعة الرابعة

1- ليفربول 9 نقاط.

2- أياكس أمستردام 4 نقاط.

3- أتلانتا 4 نقاط.

4- ميتييلاند (صفر).

البافاري عملاق كالعادة

حقق بايرن ميونيخ فوزه الرابع عشر تواليا في المسابقة القارية بفوزه على جاره النمسوي سالزبورغ 6-2، ضمن منافسات المجموعة الأولى. وفاجأ أصحاب الارض الضيوف بالتقدم بهدف سجله ميرغيم بيريشا (49)، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي افضل لاعب في اوروبا الموسم الماضي انتزع التعادل من ركلة جزاء اثر اعاقة توماس مولر داخل المنطقة (21).

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، اضاف مدافع سالزبورغ الدنماركي راسموس كريستيانسن الهدف الثاني خطا في مرمى فريقه.

بيد ان الفريق النمسوي ادرك التعادل منتصف الشوط الثاني بواسطة ماسايا اوكوغاوا (66)، ليرد الفريق البافاري بهدف لمدافعه المخضرم جيروم بواتنغ (79)، ثم اضاف الجناح لوروا ساني الرابع بعدها باربع دقائق (83) قبل ان يسجل ليفاندوفسكي الخامس قبل نهاية المباراة بدقيقتين والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز (90) السادس.

وفي المجموعة ذاتها، عاد اتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل الايجابي 1-1 مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، وسجل لأتلتيكو المدافع الاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينز (18)، وللفريق الروسي انطون ميرانتشوك من ركلة جزاء (25).

ترتيب المجموعة الأولى

1- بايرن ميونيخ 9 نقاط.

2- أتلتيكو مدريد 4 نقاط.

3- لوكوموتيف (نقطتان).

4- ريد بول (نقطة واحدة).

مانشستر سيتي.. علامة كاملة

وحقق مانشستر سيتي الساعي الى بلوغ نهائي المسابقة القارية للمرة الاولى في تاريخه فوزه الثالث تواليا وكان على اولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة.

وبعد ان سجل له جناحه الاسباني فيران توريس الهدف الافتتاحي في الدقيقة 12، انتظر "سيتيزنس" حتى الدقائق العشر الاخيرة ليحسم النتيجة في صالحه بهدفين اضافيين سجلهما البرازيلي غابريال جيزوس العائد من اصابة (81) والبرتغالي جواو كانسيلو (90).

وفي المجموعة ذاتها، الحق بورتو الخسارة الثالثة بمرسيليا هذا الموسم والـ12 تواليا في المسابقة القارية بفوزه عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها المالي موسى ماريغا (4) والبرتغالي سيرجيو دي اوليفيرا (26) والكولومبي لويس دياز (69)، في حين اضاع دييمتري باييت هدفا لمارسيليا من ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم بورتو 1-صفر (10).

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مانشستر سيتي 9 نقاط.

2- بورتو 6 نقاط.

3- أولمبياكوس 3 نقاط.

4- مرسيليا (صفر).

مباريات اليوم (بتوقيت الإمارات)

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