شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من ضم أحمد ياسر ريان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسئوولو مجلس إدارة نداي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي الصاعد التي انتهت إعارته إلى نادي الجونة. ووفقا لمصدر مطلع، فإن اللاعب رحب بعرض الإسماعيلي وطلب من مسئووليه إتمام الاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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