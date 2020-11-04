شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على الإمارات «2-1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر لكرة الصالات، الفوز على المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالصالة المغطاة بنادي البطائح بمدينة دبي ضمن معسكر المنتخب الوطني بالإمارات استعدادا لكاس العالم ليتوانيا 2021.

قدم منتخب مصر مباراة قوية واستحوذ لاعبينا على الكرة أغلب فترات المباراة خاصة الشوط الأول الذي شهد ضياع أكثر من فرصة في بدايته قبل أن يتمكن خالد مارادونا من تسجيل الهدف الأول، وفي الشوط الثاني تراجع الأداء نوعا ما وتمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل هدف التعادل ثم عاد منتخبنا الوطني للاستحواذ على الكرة من جديد ونجح محمد عبدالحميد كوكي من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز فراعنة الصالات بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة تألق معظم لاعبي المنتخب الوطني خاصة عبدالرحمن مصطفي بودي لاعب اتحاد الشرطة الذي قدم مردود إيجابي في أول مشاركة دولية له بالإضافة إلى مصطفى عيد وعصام علاء ومحمود عبدالوهاب شوبير حارس المرمي الذي أنقذ هدفين محققين في الشوط الثاني.

وعقب اللقاء أجرت بعثة منتخب مصر مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد استعدادا للمباراة الثانية التي ستجمع منتخب مصر مع المنتخب الإماراتي بعد غدا الخميس.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، ويقود المنتخب المصري هشام صالح المدير الفني، ونادر رشاد المدرب العام، وأيمن راغب مدرب حراس المرمى، ونواف الوجيه المدير الإداري، والدكتور عادل الحداد طبيب، وهاني درويش اخصائي تأهيل، واحمد حسن مسؤول مهمات.