شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يفسد انتقال هذا اللاعب إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، على عدم رحيل باهر المحمدي، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي، لأي ناد آخر بعد المفاوضات التي دخل فيها اللاعب مع مسئوولي الأهلي خلال الفترة الماضية.
وعلمت «المصري اليوم»، أن المحمدي حصل على وعد بمنحه ترضية مالية من أجل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل لرغبة مسئوولي الدراويش في تحقيق نتائج طيبة في الفترة المقبلة.
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