شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. الزمالك لا يعرف الإقصاء من نصف النهائي الأفريقي في ‏عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب أنظار عشاق الكرة العربية الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك بالرجاء البيضاوي المغربي، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، بملعب القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك فاز ذهابًا في الدار البيضاء بهدف نظيف، ويكفيه التعادل في لقاء الليلة من أجل العبور للنهائي الأفريقي وتجوين نهائي مصري خالص يجمعه بمنافسه التقليدي الأهلي.

وعلى مدار تاريخ الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لم يودع الفريق الأبيض هذا الدور حينما تكون مباراة الإياب في مصر.

واستضاف الزمالك في مصر إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في 4 مناسبات سابقة، واستطاع خلالهم جميعًا اجتياز عقبة منافسيه وبلوغ الدور النهائي.

أول نصف نهائي لدوري الأبطال يبلغه الزمالك، خاض خلاله موقعة الاياب بالقاهرة، وذلك أمام جيت تيزي أوزو الجزائري في 1984 وانتصر بطل مصر بثلاثية نظيفة وتأهل للنهائي.

من جديد يخوض الزمالك إياب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعبه ووسط أنصاره وذلك أمام كانون ياوندي الكاميروني في 1986 ويفوز الفارس الأبيض بهدفين ويقطع بطاقة الترشح للنهائي.

الإسكندرية عروس البحر المتوسط كانت شاهدة على تأهل جديد للزمالك للدور النهائي من دوري الأبطال 1996، بعد حسم بطل مصر إياب نصف النهائي على حساب الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح عقب الفوز في الوقت الأصلي بهدف نظيف.

وبثنائية شهيرة لحسام حسن، بلغ الزمالك نهائي دوري الأبطال 2002 على حساب مازيمبي الكونغولي، بعد التفوق عليه بالقاهرة في إياب نصف النهائي.

ويتطلع الزمالك لمواصلة العادة وبلوغ النهائي القاري في النسخة الجارية، في ظل إقامة نصف النهائي على ملعبه بالقاهرة أمام الرجاء الليلة.