شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يقترب من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عامر عامر، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، من الانضمام إلى صفوف نظيره بنادي الإسماعيلي، لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل الحصول على 1.2 مليون جنيه في الموسم.

يأتي ذلك ضمن محاولات مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل حتى ينافس الدراويش على المربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز.