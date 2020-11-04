شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقوم بتحويل المكافآت لـ«فايلر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة الأهلي قامت بتحويل مكافآت رينيه فايلر، المدير الفني السابق، الخاصة بالفوز بالدوري.
وقال، في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر»، المذاع على «راديو مصر»: «الأهلي قام بتحويل 575 ألف دولار للمدرب السابق رينيه فايلر، مكافآت الفوز بالدوري».
وأضاف: «الأهلي قام بتحويل مكافأة شهرين راتب فايلر، بعد نهاية مسابقة الدوري بـ72 ساعة».
وواصل: «كما قام الأهلي بتمديد عقد ميشيل ياكوناني مدرب حراس المرمى لمدة موسم، مع زيادة راتبه، بعدما نجح النادي في الإبقاء عليه، بعد قيامه بتطوير حراس مرمى الفريق».
وأكمل: «الأهلي خطف جوهرة من جهاز فايلر، وهو مدرب الحراس، بعد الطفرة الكبيرة على مستوى الحراس».
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