شكرا لقرائتكم خبر عن محترف مصري على رادار الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي تلقى عرضا من أحد الوكلاء للتعاقد مع أمير عادل صاحب الجنسية المصرية الدنماركية، والذي يلعب حاليا في نادي سارسبورج النرويجى.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «في حالة ضمه للأهلي سيتم قيده كلاعب مصري، ولذلك هو مرشح على إدارة النادي».
وواصل: «أمير عادل يلعب كصانع ألعاب، ولكن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في هذا المركز، خاصة المعارين، ومنهم ناصر ماهر ومحمد شريف».
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