شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكد غيابه عن اللقاء.. حارس الرجاء يوجه رسالة لفريقه قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أنس الزنيتي، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي المغربى، حزنه لغيابه عن المواجهة القوية التي ستجمع فريقه بمضيفه الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا.

و حرص الزنيتي، على بث رسالة تحفيزية لزملائه بالرجاء قبيل موعد المباراة الفاصلة أمام الزمالك، ونشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، جاء فيها: «الجسد بالدار البيضاء والعقل والروح بالقاهرة، كنت أتمنى جاهدا الحضور معكم في هاته الظرفية الحاسمة وتقديم يد المساعدة لكم جميعا لبلوغ طموحنا وطموح جماهيرنا.. كافحت حتى آخر لحظة للتواجد معكم لكن قدر الله ما شاء فعل».

وأضاف حارس مرمى الرجاء: «ثقتي فيكم كبيرة فروح المجموعة كانت دوما هي سلاحنا أمام كل خصومنا وسر نجاحاتنا».

وختم الزنيتي رسالته بالقول: «كامل الثقة في أخي محمد بوعميرة في حماية عرين الرجاء وفي كامل عناصر الفريق. غدا سأكون مشجعا لكم كبقية جمهور الرجاء والهدف واحد: التأهل للنهائي».

يذكر أن الزنيتي تخلف عن مرافقة بعثة الرجاء التي توجهت للقاهرة، لعدم استعادته عافيته من فيروس كورونا الذي أبعده عن المواجهة المذكورة.