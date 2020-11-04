شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عضو مجلس الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، للإصابة بفيرس كورونا الستجد «كوفيد 19» خلال الساعات الماضية بعدما جاءت التحاليل إيجابية.
وخالط عبدالفتاح، العديد من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى رأسهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أول أمس الإثنين، وقضى معه وقت طويل في النادي سواء في مكتبه أو القيام بجولة تفقدية في النادي.
وخضع عبدالفتاح، أمس لبعض الفحوصات الطبية التي أثبتت إيجابية العينة.
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