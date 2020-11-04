شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يمنع طارق يحيى من تدريب السويق العماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيي لمصادر مقربه منه أنه رفض مؤخرًا عرض جادًا لتدريب نادي السويق العماني بداية من الموسم الكروى المقبل والذى سينطلق خلال أسابيع.

وأوضح للمقربين منه، كما علمت «المصري اليوم»، أنه يخشي الموجه الثانية من فيروس كورونا الذي بدأ انتشاره بكثافة في جميع الدول العربية.

وأكد «يحيى» أنه يسعي للعودة لنشاطه التدريبى مرة آخرى، وغلق ملف التقديم الإعلامي مع تغير أفراد الجهاز المعاون له المرحلة المقبلة.