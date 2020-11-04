عمر ربيع ياسين: واثق في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم مباراة كبيرة أمام الرجاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أكثر ما يقلق جماهير الزمالك قبل لقاء الرجاء، هو «التحكيم الإفريقي».
وأضاف عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «في نهائي الكونفدرالية، مباراة بيراميدز ونهضة بركان، كان التحكيم سيئ للغاية، رغم أنه كان نفس حكم لقاء الزمالك والرجاء في دوري الأبطال».
وواصل: «بيراميدز خسر الكونفدرالية بسبب أخطاء مدربه السابق أنتي تشاتشيتش، يجب على الزمالك أن يلعب بقوة ولا ينشغل مطلقا بأمور التحكيم».
وتابع: «الكاف أسند المباراة للسنغالي ماجيتي نداي، والبعض معترض على تواجده، خاصة في ظل الكوارث التي ارتكبها في البطولة».
وأضاف: «حكم الفار سيكون بكاري جاساما، وهو أكثر قلقا لجمهور الزمالك، ولن يجرؤ أحد على ظلم الفريق الأبيض على ستاد القاهرة الدولي».
وأكد: «واثق في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم مباراة كبيرة أمام الرجاء، وأتمنى أن يتم الحسم مبكرا في الشوط الأول».
وحول التشكيل المتوقع للزمالك، قال:«محمد أبوجبل في حراسة المرمى، والدفاع عبدالله جمعة، محمود علاء، عبدالغني، حازم إمام، في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أوناجم، بنشرقي، ويقود الهجوم مصطفى محمد».
وواصل: «محمود الونش لن يشارك بشكل أساسي، في وجود عبدالغني ومحمود علاء، ومن الوارد أن يشارك أوباما على حساب أوناجم، وأيضا قد يتم الاعتماد على أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن».
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