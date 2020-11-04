شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة راحة للاعبي الزمالك بعد مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الأخيرة، ولم يتمكنوا من الحصول على راحة سلبية بسبب ضغط المباريات.
ويلتقي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، مع الرجاء المغربي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
وطلب «باتشيكو» من الجهاز الطبي وضع برنامج استشفائي لتخليص اللاعبين من حالة الإرهاق التي سيطرت عليهم خلال الفترة الماضية بسبب تلاحم المباريات.
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