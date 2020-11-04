شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الرجاء.. ‏سجل تاريخي للزمالك في استضافة الأندية المغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفاً على نظيره الزمالك المصري، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك حقق الانتصار ذهاباً في الدار البيضاء بهدف دون رد، حيث يكفيه تحقيق التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل بلوغ النهائي الثامن له عبر تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا.

وعلى مدار تاريخ مواجهات الزمالك بالأندية المغربية في مصر، لم يسبق له الخسارة أمامهم على الإطلاق في جميع البطولات الأفريقية.

واستضاف الزمالك أندية المغرب في 10 مباريات سابقة حقق الفوز في 9 منها وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.

وتعود أولى مباريات الزمالك بالمغاربة في مصر لعام 1985 وذهاب نصف نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري وتفوق بطل مصر بهدف دون رد.

وفي عام 1996 واجه الزمالك فريق مكناس المغربي بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال وفاز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

ويهزم الزمالك فريق الرجاء البيضاوي، منافسه الليلة، في إياب نهائي دوري الأبطال 2002 ويتُوج باللقب على حسابه قبل أن يعود ويتفوق على الوداد بثلاثية بعد شهرين ويحقق لقب السوبر الأفريقي.

في الدور الأول لدوري الأبطال 2012 يكرر الزمالك فوزه على المغرب الفاسي المغربي بالقاهرة بهدفين دون رد.

وفي الكونفدرالية 2015 يحقق الزمالك تعادله الوحيد بالقاهرة أمام الأندية المغربية ويخرج لقاء الفارس الأبيض أمام الفتح الرباطي المغربي بالتعادل السلبي بذهاب دور الـ 16 الاضافي.

ويقسو الزمالك على الوداد برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016.

وينتفض الزمالك في الكونفدرالية 2018-2019 ويحقق 3 انتصارت على الأندية المغربية في القاهرة، بثلاثية في مرمى اتحاد طنجة وبهدف نظيف على حساب كل من حسنية أغادير ونهضة بركان، حيث حقق اللقب على حساب الأخير.