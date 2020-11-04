شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبي جديد لمصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عرضًا من أحد الأندية الأوربية، عن طريقه وكيل أعماله، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ومن جهته، أبلغ المستشار مرتضي منصور،، رئيس النادي، اللاعب، بالموافقه على الرحيل عن الفريق شريطة المساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز بدوري الأبطال.

وشدد رئيس النادي، على اللاعب، بأنه لن يمانع في رحيله، وأنه فور تتويج الزمالك بالبطولة سيتخذ قراره على الفور بالموافقة على انتقاله للنادي الجديد.