شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يؤجل حسم موقف معارين الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جامي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إرجاء حسم قائمة الفريق للموسم الجديد، حتي الانتهاء من البطولة الأفريقية.

وسيبدأ المدير الفني إعداد تفرير تفصيلي عن حالة كل لاعب بالفريق، وكذلك موقفه من اللاعبين المعارين، بعد ظهور أكثر من لاعب بمستوي متميز.

ويأتي على رأس المعارين، رزاق سيسيه، وأحمد فتوح، وأحمد رفعت، خصوصًا بعد انتهاء إعاراتهم، وفي ظل قرار مجلس الإدارة، بعدم تمديد اعارة أي لاعب، وإعادته للفريق في حالة تمسك المدير الفني، بتواجده ضمن صفوف الفريق، أو عرضه للبيع نهائيًا، للاستفادة من حصيلة بيعه.