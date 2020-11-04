شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك لم يخسر على ملعبه في 21 ‏مباراة أفريقية متتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأربعاء بمنافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك مطالبًا بتحقيق نتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل قطع بطاقة الترشح للمباراة النهائية وضرب موعدًا ناريًا مع منافسه الأزلي فريق النادي الأهلي على اللقب القاري، في حين أن الرجاء يحتاج إلى الفوز من أجل بلوغ النهائي.

وعلى مدار آخر 21 مباراة قارية للزمالك على ملعبه لم يخسر الفريق الأبيض مطلقًا.

وتعود أخر هزيمة للزمالك في ملعبه على المستوى الأفريقي في يوليو من عام 2016 على يد صن داونز الجنوب أفريقي بملعب بتروسبورت، بهدفين مقابل هدف بمجموعات دوري الأبطال في ذلك العام.

وبعدها فاز الزمالك على كل من إنييمبا النيجيري ثم الوداد البيضاوي وصن داونز الجنوب أفريقي، كذلك الفوز على إينوجو رينجرز النيجيري وكابس يونايتد الزيمبابوي ثم تعادلين أمام كل من اتحاد الجزائر وأهلي طرابلس الليبي، ثم انتصار على ولايتا ديشا الإثيوبي وفوز على القطن التشادي واّخر على حساب اتحاد طنجة المغربي، ثم تعادلين في مواجهتي بتروأتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري، وفوز على جورماهيا الكيني، و3 انتصارات في مواجهة كل من حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي ونهضة بركان، كذلك مشواره في النسخة الجارية من دوري الأبطال والفوز في 5 مباريات على حساب ديكاداها الصومالي وجينراسيون السنغالي وأول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي والترجي التونسي والتعادل مع مازيمبي الكونغولي.