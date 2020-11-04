شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية تكشف مفاجآت عن صفقة انتقال بدر بانون للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «الصحيفة» المغربية إن مدافع الرجاء البيضاوي بدر بانون قد غادر معسكر فريقه بالقاهرة قبل 24 من مباراة الزمالك الحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل زيارة مقر النادي الأهلي والتوقيع رسميًا على عقود ناديه الجديد.

وشددت الصحيفة على أن «بانون» قد ترك معسكر الرجاء وزار الأهلي، صباح أمس الثلاثاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية بقميص النادي الأحمر عقب توقيع العقود.

وأفادت التقارير المغربية إلى أن صفقة انتقال بانون للأهلي قيمتها 3 ملايين دولار ستُدفع للرجاء على 3 دفعات.

ويواجه الرجاء فريق الزمالك مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب القاهرة الدولي، حيث يواجه الفائز فريق الأهلي على اللقب يوم 27 من الشهر الجاري بملعب برج العرب.