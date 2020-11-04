شكرا لقرائتكم متحدث الرجاء يكشف حقيقة توقيع بدر بانون للأهلى ويؤكد: سنتأهل من القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد وهبى المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى، عن حقيقة توقيع بدر بانون مدافع الفريق للنادى الأهلى، وهو الأمر الذى أكدته بعض التقارير المغربية خلال الساعات الأخيرة على هامش معسكر الفريق المغربى فى مصر لمواجهة الزمالك، وقال وهبى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: من قال إن بدر بانون وقع للأهلى طالما أننا لم نصدر تقرير رسمى فهو لاعب الرجاء وسيلعب معنا، ومستدعى من المنتخب المغربى للمباريات الدولية بعد ذلك وكل التركيز الآن على مباراة الزمالك، والموسم المقبل نتحدث عنه غداً.

واصل وهبى متحدثا عن اللقاء المرتقب أمام نادى الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً: الاستقبال كان فى المستوى من الزمالك، مثلما كان الاستقبال ملكياً فى الدار البيضاء، وعلاقة الحب متبادلة بين المغاربة والمصريين، الرجاء هو بطل الدورى المغربى، ولدينا احتجاج كبير على الحكم الكاميرونى فى المباراة الأخيرة أمام الزمالك الذى وقع فى أخطاء كارثية، وبعد ذلك تعرضنا لأزمة تفشى وباء كورونا بين 16 لاعباً.

واصل: طوينا الصفحات الماضية والآن نستعد لمباراة اليوم الفريق جاهز ولديه طموح وحماس، المباراة الأولى تؤكد تأهل الزمالك ولكن حتى الدقيقة الأخيرة لدينا طموح فى تأهل الرجاء لمواجهة الأهلى .

واختتم: القانون المغربى وبقرار وزارة الصحة منعنا من مغادرة المغرب بعد ظهور أول 14 حالة، وأرسلنا للاتحاد الأفريقى والمغربى، وأشكر رئيس الزمالك للاستجابة لقرار التأجيل، الأمر كان حالة طوارئ، ونسعى للتأهل من القاهرة.