شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع موسيماني في الأهلي لتحديد الصفقات الجديدة والراحلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي جلسة مطولة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مقر النادي بالشيخ زايد، لبحث عدد من الملفات الهامة ابرزها التحضيرات لنهائي بطولة دوري ابطال افريقيا وتحديد اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة.

ونجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون واحمد رمضان بيكهام فيما لازال هناك مفاوضات مكثفة مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز.

كما تشهد الجلسة حسم الاسماء العائدة من الاعارة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن النادي.