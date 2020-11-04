شكرا لقرائتكم بيراميدز يتمسك ببقاء جون أنطوى: هدفنا البطولات فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادى بيراميدز باستمرار الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الكروى الأول، وعدم رحليه خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة أن بعض التقارير الغانية كانت كشفت عن رغبة اللاعب فى الرحيل فى ظل تلقيه عدد من العروض المغرية، ورغبته فى خوض تجربة جديد.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن أن هناك تمسك باستمرار أنطوى فى قيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل، رغم التعاقد مع محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، والسعى لضم مهاجم أخر، لافتًا إلى إن بيراميدز هدفه التتويج بالبطولات فى الموسم المقبل ولا يمكن الاستغناء عن العناصر الأساسية بالفريق.

أضاف المصدر أن جون أنطوى يعد من أبرز المهاجمين الأجانب فى الدورى المصرى، حيث أحرز 9 أهداف خلال الموسم المنقضى، ومن الصعب التفريط فى خدماته بالوقت الحالى، إلا إذا كان للمدير الفنى الجديد الذى سيتم التعاقد معه وجهة نظر أخرى.

من المنتظر أن يتمم بيراميدز تعاقده مع المدير الفنى الجديد مطلع الأسبوع المقبل، لخلافة تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكشف مصدر مسئول، إن الإدارة تسعى لإنهاء التعاقد مع المدير الفنى الجديد فى أسرع وقت، لافتًا إلى إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسم المدرب يوم السبت أو الأحد المقبلين، حتى يتمكن من خوض فترة الإعداد مع الفريق للموسم الجديد.

وكشف المصدر عن السير الذاتية التى يتم دراستها فى الوقت الحالى لإختيار أفضلهم والتعاقد معه ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى إن الأختار تم حصره فى عدة جنسيات وهم أرجنتينى أو برازيلى وأسبانى وأيطالى وبلجيكى، لاسيما وإن المدسة اللاتينية قد تكون هى الأقرب فى الوقت الحالى، خاصة وأن المدرب المرشح عمل فى إحدى الدول العربية الأمر الذى يجعله يحظى بالنصيب الأكبر فى أسهم الأختيار.