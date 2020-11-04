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شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
يقدم موقع الخليج 365 لحظة بلحظة بث مباشر لمواجهة الزمالك ضد الرجاء في موقعة الحسم بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في مباراة شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.
موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل او الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقين الي ركلات الترجيح، اما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة الي النهائي.
موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
ولعل تأجيل المباراة عاد ببعض الفوائد علي فريق الزمالك الذي استعاد جهود الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة الذين كانوا يعانوا من إصابات مختلفة هددت مشاركتهم في المباراة في حالة اقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان يمثل ازمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حيث كان يعاني خط الدفاع بالكامل من إصابات.
موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.
موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.
التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به موقعة الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسيحل الرجاء المغربي ضيفاً ثقيلاُ على الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي الأفريقي، حيث قطع الأبيض شوطا كبيرا نحو التأهل لنهائى المسابقة الأغلى قاريا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلى بعدما انتزع فوزا هاما فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف نظيفه لنجمه أشرف بن شرقي ويكفي بطل مصر التعادل بأى نتيجة لحسم الصعود إلى النهائي والتأهل لانتزاع اللقب.
التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
وبات من المقرر أن يغيب عن تشكيل الزمالك صانع الألعاب يوسف أوباما عقب تعرضه لإصابة في الركبة خلال الساعات القليلة الماضية.
التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
وباالتالى سيكون التشكيل المتوقع والأقرب للزمالك أمام الرجاء كالاتى:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل
الدفاع : عبد الله جمعة ، محمود علاء، محمود حمدي الونش، ، حازم إمام.
الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم مصطفى محمد
مباراة الزمالك والرجاء .. السنغالي ماجيتي نداي حكما لموقعة الحسم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الرجاء المغربي المقررة إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.
وأسند الكاف قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدا أول ونوح بانجورا مساعدا ثانيا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكما رابعا.
كما اختار الاتحاد الإفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما للفيديو ويعاونه الجنوب إفريقي زاخيل سويلا.
وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي، في مركب محمد الخامس بالمغرب.
مباراة الزمالك والرجاء ..مرتضى منصور يدعم لاعبى الأبيض ويعد مصطفى محمد بالرحيل
حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على دعم لاعبى الفريق الكروى الأول خلال المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى غدًا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الزمالك فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.
وتحدث مرتضى منصور مع لاعبى فريقه للشد من أزرهم، مطالبهم بتحقيق الفوز على الرجاء وحصد بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ومواجهة الأهلى، قائلاً: "أى 11 لاعب هيكونوا رجالة، وأنلا واثق فيكم كلكم، أهم شيئ نركز فى مواجهة الرجاء، بعد كده نفكر فى مباراة الأهلى بالنهائى".
وطالب رئيس الزمالك من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، صرف أى مكافأت متأخرة للاعبين قبل مواجهة الرجاء، لتحفيزهم على تحقيق الفوز.
كما وجه مرتضى حديثه لمصطفى محمد مهاجم الفريق قائلاً: "وفيت بوعدك وحققنا الفوز على الرجاء فى الذهاب، وأنا عند وعدى نحقق بطولة أفريقيا وأول عرض يأتى سأسمح لك بالرحيل".
وشدد مرتضى منصور خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق الفوز واسعاد الجماهير البيضاء، وحصد الثلاث ونصف مليون دولار نظير الفوز بالبطولة، مختتمًا حديثه بقراءة الفاتحة لتحقيق النصر.
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