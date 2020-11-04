شكرا لقرائتكم مصطفى الأمير قائمًا بأعمال رئيس إنبى ومحمد غرابه نائبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمتحدث الرسمى باسم مجلس الإدارة، بأن المجلس قد كلف مصطفى الأمير، أمين الصندوق، ليكون قائمًا بأعمال رئيس النادى، إلى جانب تكليف محمد غرابة، ليكون نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادى البترولى، قائلاً: "أن التكليف جاء لتسيير أعمال النادى خلال الفترة المقبلة لحين إنعقاد الجمعية العمومية للنادى والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل".

وكان زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، قد تقدم باستقالته من رئاسة النادى إلى الشركة البترولية، متمسكًا بتلك الاستقالة التى تقدم بها من قبل، خاصة بعدما أصبح رئيسًا لبتروسبورت، وذلك حتى يتيح الفرصة أمام أبناء النادى لخدمته فى المناصب المختلفة بالنادى البترولى، ليصبح هناك مقعدين شاغرين فى مجلس إدارة نادى إنبى وهما مقعد الرئيس ونائبه خاصة أن زكريا السيد تولى منذ شهر سبتمبر فى العام الماضى، رئاسة النادى خلفا للمهندس علاء خشب لبلوغه سن المعاش بعدما كان يشغل زكريا السيد منصب نائب الرئيس ليصبح قائما بأعمال الرئيس لمدة عاما قبل أن يتقدم باستقالته، قبل أن يتم تكليف الثنائى مصطفى الأمير ومحمد غرابة، لهذين المقعدين لتسيير الأعمال حتى انعقاد الجمعية العمومية.

ومن المنتظر، أن يتم عقد جمعية عمومية لنادى إنبى، خلال الفترة المقبلة، من أجل انتخاب رئيسًا ونائبًا للمجلس البترولى، بعد الاستقالة التى تقدم بها زكريا السيد والذى أوضح أنه يرحل عن النادى وهوا مطمئن على وضعه سواء الفنى أو المالى إلى جانب كوادر رائعة داخل النادى وخارجه من أبنائه تستطيع قيادة النادى البترولى وذلك بعدما قضى سنوات عمل كثيرة داخل النادى فى المناصب المختلفة.

وتقدم مجلس إدارة إنبى، بالشكر إلى زكريا السيد على المجهودات التى قدمها فى النادى البترولى طوال السنوات المقبلة، متمنيين له التوفيق فى رئاسة بتروسبورت، بعدما صدر قراراً فى شهر مايو الماضى بتولى زكريا السيد، منصب رئيس بتروسبورت، حيث تقدم مجلس إدارة نادى إنبى إلى زكريا السيد بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق فى منصبه وعمله خلال المرحلة المقبلة.