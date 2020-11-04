شكرا لقرائتكم نادي البنك الأهلي يضم لاعب الزمالك السابق رسميا.. ويقترب من نجم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل نادي البنك الأهلي ابرام صفقات قوية لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة عن مجموعة الصعيد بداية من الموسم الجديد.

وكشف حمادة هاشم مدير تعاقدات نادي البنك الأهلي أن ناديه نجح في ضم الثنائي بهاء مجدي لاعب الزمالك والمصري السابق، وأحمد ياسر لاعب المصري بشكل نهائي.

في الوقت الذي أكد مصدر مقرب من شادي رضوان لاعب الأهلي الصاعد أنه يقترب من الانتقال للبنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.