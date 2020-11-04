نادي البنك الأهلي يضم لاعب الزمالك السابق رسميا.. ويقترب من نجم الأهلي

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جدة - عمرو شويل يواصل نادي البنك الأهلي ابرام صفقات قوية لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة عن مجموعة الصعيد بداية من الموسم الجديد.
وكشف حمادة هاشم مدير تعاقدات نادي البنك الأهلي أن ناديه نجح في ضم الثنائي بهاء مجدي لاعب الزمالك والمصري السابق، وأحمد ياسر لاعب المصري بشكل نهائي.
في الوقت الذي أكد مصدر مقرب من شادي رضوان لاعب الأهلي الصاعد أنه يقترب من الانتقال للبنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وكان نادي البنك الأهلي أعلن ضم 3 لاعبين في مؤتمر صحفي بمقر النادي، وذلك بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم عن مجموعة الصعيد، وتعاقد نادي البنك الأهلي مع محمد كوفي لاعب الزمالك وعدد من الأندية الأخرى السابق وكذلك الثنائي موسي دواره وأحمد ياسين.
وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، مشيرا إلى أن كل مرحلة النادى يعمل بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.
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