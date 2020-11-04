شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في مباراة شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

​موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل او الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقين الي ركلات الترجيح، اما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة الي النهائي.

موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



ولعل تأجيل المباراة عاد ببعض الفوائد علي فريق الزمالك الذي استعاد جهود الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة الذين كانوا يعانوا من إصابات مختلفة هددت مشاركتهم في المباراة في حالة اقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان يمثل ازمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حيث كان يعاني خط الدفاع بالكامل من إصابات.

موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا





وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.

موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به موقعة الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الرجاء المغربي ضيفاً ثقيلاُ على الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي الأفريقي، حيث قطع الأبيض شوطا كبيرا نحو التأهل لنهائى المسابقة الأغلى قاريا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلى بعدما انتزع فوزا هاما فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف نظيفه لنجمه أشرف بن شرقي ويكفي بطل مصر التعادل بأى نتيجة لحسم الصعود إلى النهائي والتأهل لانتزاع اللقب.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وبات من المقرر أن يغيب عن تشكيل الزمالك صانع الألعاب يوسف أوباما عقب تعرضه لإصابة في الركبة خلال الساعات القليلة الماضية.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وباالتالى سيكون التشكيل المتوقع والأقرب للزمالك أمام الرجاء كالاتى:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

الدفاع : عبد الله جمعة ، محمود علاء، محمود حمدي الونش، ، حازم إمام.

الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم مصطفى محمد

مباراة الزمالك والرجاء .. السنغالي ماجيتي نداي حكما لموقعة الحسم



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الرجاء المغربي المقررة إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالي ماجيتي نداي حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا مساعدا أول ونوح بانجورا مساعدا ثانيا والإثيوبي عيسى جيرا بوشو حكما رابعا.

كما اختار الاتحاد الإفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما حكما للفيديو ويعاونه الجنوب إفريقي زاخيل سويلا.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي، في مركب محمد الخامس بالمغرب.