شكرا لقرائتكم طارق السيد: أول ربع ساعة تضمن تأهل الزمالك للنهائي أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه قلق بشأن مواجهة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك حالة قلق شديدة رغم الفوز الذي حققه الزمالك على الرجاء، لكن كرة القدم ليس لها أمان، يجب على لاعبي الزمالك أن يكون لديهم حالة تركيز من أجل عبور تلك المواجهة، وأتمنى حسم الصعود ومواجهة الاهلي يوم 27 نوفمبر الجاري".

وأضاف: "حكم لقاء الذهاب كان جيدًا، ولكن فكرة وجود ماجيتي نداي في المغرب لمدة أسبوعين أمر مقلق جيدًا، لكن لاعبي الزمالك قادرين على تحجيمه، وأخشي فقط من البطاقات الصفراء، وهو ما يهدد أبوجبل وطارق حامد ومصطفى محمد، وهو الأمر الذي يقلق الجماهير".

وواصل: "نتمنى أن يكون الزمالك كامل العدد في حالة العبور للمباراة النهائية، وأتمنى من لاعبي الفريق الابتعاد عن التفكير في الحكم، عليهم فقط التركيز في المستطيل الأخضر، واللاعبين قادرين على تسهيل المهمة بالضغط على المنافس".

وأكمل: "الزمالك لو عبر الـ15 دقيقة الأولي من المباراة، سيخرج بنتيجة جيدة، عليهم الابتعاد عن التوتر والعصبية في بداية اللقاء".

ومع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

جايمى باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، يدخل في تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.