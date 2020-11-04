شكرا لقرائتكم خالد عيد يعد جماهير المحلة بتقديم أداء مشرف والبقاء فى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة الصاعد مؤخراً إلى الدورى العام، لجماهير المحلة بالبقاء فى الممتاز خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن الفريق يمتلك عناصر مميزة ستقدم أداء لائق بتاريخ النادى ، وقال عيد فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: لدينا فريق محترم وهدفنا البقاء فى الدورى الممتاز بعد أربع سنوات فى القسم الثانى، ونعد الجماهير بتقديم أداء لائق، ما زلنا نعمل على الصفقات الجديدة، ويعرض علينا لاعبين كل يوم ولدينا خطة موضوعة فى موسم الانتقالات، والنادى سيدخل مرحلة تطوير واستثمار.

وفى وقت سابق، طالب خالد عيد التعاقد مع 6 لاعبين جدد لدعم الفريق الموسم المقبل فى الدورى الممتاز حيث بدأ مسئولو الفريق فى اختيار بعض الأسماء لعرضها على الجهاز الفنى و الاختيار الأنسب لبدء التفاوض مع اللاعبين والأندية، وتسعى إدارة نادى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة وألا يقتصر الأمرعلى صعوده موسم فقط مثلما حدث في مراحل سابقة .

وشهد نادي غزل المحلة زيارة رشا السيد مساعد وزير الاستثمار بالإضافة لعدد من خبراء الاستثمار والإدارة الرياضية وذلك لتفقد منشأت النادى وعقد جلسة مع مجلس إدارة والجهاز الفني واللاعبين وذلك لتوضيح خطة عمل النادى خلال الفترة المقبلة والاجتماع مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني وخبراء الاستثمار التأكيد على أن النادي سيشهد المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة علي كافة المستويات بالشكل الذي يليق بنادي غزل المحلة في الوقت الذي تحدث فيه خبراء الاستثمار مع لاعبي المحلة للتأكيد علي أن عقلية اللاعبين يجب أن تتغير بما يتواكب مع المرحلة المقبلة التى سيعيشها النادى.

كما شهد الاجتماع التأكيد علي أن الجهاز الفني للمحلة بقيادة خالد عيد لن يتم المساس بأى فرد به مع تلبية كافة طلبات خالد عيد المدير الفني للفريق بالشكل الذي يسمح بدخول غزل المحلة للمنافسة علي لقب الدوري الممتاز.