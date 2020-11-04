شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البنك الأهلى يتعاقد مع جدو ونجيب "موسمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق البنك الأهلى "الصاعد حديثًا للدورى الممتاز" فى التعاقد مع محمد ناجى جدو مهاجم الجونة السابق، ومحمد نجيب مدافع الفريق السابق أيضًا، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن رحل الثنائى عن الفريق الساحلى بالتراضى، لينضمان لصفوف البنك الأهلى لخوض تجربة وتحدى جديد.

وتعاقد البنك الأهلى مع الثنائى "جدو ونجيب" لمدة موسمين، وفقًا لرغبة محمد يوسف المدير الفنى، الذى أوصى بالتعاقد مع بعض العناصر أصحاب الخبرات أمثال محمد نجيب ومحمد جدو، حتى يحقق الغرض المطلوب فى الموسم المقبل.

وكان محمد يوسف كشف عن خطة النادى التعاقدية مع لاعبى الدورى المصرى فى إطار سياسة التدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال يوسف فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: بدأنا تدريبات تمهيدية للمجموعة التى صعدت مع الفريق لكسب الوقت من أجل تجهيزهم، وفى المرحلة القادمة تنضم إليهم المجموعة الجديدة، ونسير فى أكثر من طريق لضم عدة لاعبين، وضعنا عدة اختيارات ونحتاج تدعيمات أخرى

أضاف: حددنا من 5 إلى 6 لاعبين تحسباً لفشل المفاوضات مع أى لاعب، أكدت فى المؤتمر الصحفى أننى لا يمكن أن أطلب لاعب فى أهمية مصطفى شوبير للأهلى خاصة أنه الاختيار الثالث بعد الشناوى ولطفى، والأهلى مش هيشترى حارس مرمى.

واختتم: وارد ضم لاعبين من الأهلى ولكن أؤكد أننى أفتح جميع الأبواب لضم لاعبين من الأهلى والزمالك وغيرهم ونقف على مسافة واحدة من الجميع فى النهاية أبحث عن الأفضل بغض النظر عن أننى انتمى للأهلى.