شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مقارنة بين الزمالك والرجاء المغربى محلياً وأفريقيا وعالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي، فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ملعب القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وكان الزمالك قد فاز ذهاباً بهدف دون رد في لقاء الدار البيضاء، ويكفيه التعادل لملاقاة الأهلي في النهائي القاري يوم 27 نوفمبر الجارى بعد أن أطاح المارد الاحمر بممثل المغرب الأخر الوداد المغربى .

وقبل صدام الليلة نلقى الضوء على الفارق بين الزمالك والرجاء على كل الاصعدة قبل لقاء الليلة المرتقب ..

1_ على صعيد الترتيب المحلى يأتي الزمالك والرجاء في المركز الثانى من حيث الألقاب المحلية خلف الاهلى والوداد

2_ على صعيد الترتيب الأفريقي يأتي الزمالك فى المركز السادس ويأتي الرجاء في المركز التاسع .

3_ على صعيد الترتيب العالمى يأتي الزمالك في المركز 193 والرجاء في المركز 200.

4_ القيمة السوقية يأتي الزمالك في المركزالاول 15.93 مليون يورو ، والرجاء في المركز الثانى 11.75 مليون يورو.

5_ القيمة السوقية للدوري المصرى هي الأعلى بـ 118.4 مليون يورو بينما الدوري المغربى 98.38 مليون يورو.

6_ الدوري المصرى يأتي في المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية بينما يظهر الدوري المغربى في المركز الرابع.

7_ عدد الأندية في الدوري المصرى 18 بينما في الدوري المغربى 16 نادى.

8_متوسط أعمار اللاعبين في الدوري المصرى 27 سنة بينما في الدوري المغربى معدل الاعمار 27.1 .

9_أكثر الأندية تتويجاً بالدوري المحلى الأهلى في مصر والوداد في المغرب.

10_ توجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك ومرة للإسماعيلي ، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثاني في دوري الأبطال ثماني مرات.

11_ فازت الأندية المغربية باللقب ست مرات بواقع ثلاث مرات للرجاء ومرتين لغريمه التقليدي الوداد ومرة وحيدة للجيش الملكي ، فيما حلت الأندية المغربية في مركز الوصيف ثلاث مرات

12_ توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً فيما توج منتخب المغرب باللقب مرة واحدة ، وشارك الفراعنة في كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى.

13_ 54 مباراة جمعت بين أندية الفراعنة وأسود الأطلس، فازت الأندية المصرية في 25 مباراة وخسروا في 13، وكان التعادل سيد الموقف في 16 مواجهة ، سجلت الأندية المصرية 65 هدفا في شباك الأندية المغربية واستقبلت 43 من منافسيهم.