شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الجيل الحالى بالزمالك لا يملك إلا مصطفى محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جيله فى القلعة البيضاء كان يمتلك فريقاً مميزاً خاصة على الناحية الهجومية، لتوافر العديد من البدائل وبنفس مستوى الأساسيين، وقال الثعلب الصغير فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: كنا بنلعب كرة هجومية أكثر، خاصة أننا كنا نمتلك مهاجمين مميزين، ولكن الجيل الحالى ليس لديه سوى مصطفى محمد، كان الفوز على ملعبنا أبرز المزايا فى بطولات أفريقيا وكنا نفرض سيطرتنا بشكل واضح، الجيل بأكمله كان مميز والدفاع كان قوى جداً والزمالك يعانى اليوم من عدة غيابات فى مباراة اليوم مع الرجاء.

ومع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

جايمى باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، يدخل في تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.