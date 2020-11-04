شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى تأكيد من تونس باستضافة بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية اتصالًا من محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا مؤكدًا فيه استضافة تونس، لبطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنةً في الفترة من 15 إلي 27 ديسمبر.

وقال المشرف علي منتخب الشباب، إن خطابا رسميا سيرسل اليوم الى جميع الاتحادات المشاركة في البطولة وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا بهذا الشأن.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أبدى استعداده لإستضافة بطولة شمال أفريقيا بعد تأجيلها في حالة رفض الجانب التونسي إستضافتها قبل أن يتلقي مسئولو الجبلاية اتصال من الجانب التونسي بإستضافة البطول.

يذكر ان البطولة قد تأجلت لمدة شهر بناء علي طلب منتخبات المغرب والجزائر وليبيا ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي كأس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.

يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما، لخوض مباراتين دوليتين، خارج مصر استعداد لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.

ويفضل ياسين مواجهة، السعودية و الإمارات خارج مصر لاكتساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

ورشح المديرالفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية و الإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر خاصة وأن المنتخبين يضمان عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء مشابهة خارج مصر.