مصدر لمصراوي: البنك الأهلي مهتم بالتعاقد مع شادي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أبدى مسؤولو نادي البنك الأهلي، اهتمامًا بالتعاقد مع جناح النادي الأهلي الشاب شادي رضوان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من الصفقة من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، إن مسؤولو البنك الأهلي خاطبوا الأهلي من أجل التعاقد مع شادي رضوان وهو ما تم نقله لجنة التخطيط والمدير الفني بيتسو موسيماني من أجل حسم موقف اللاعب.

ويرتبط رضوان بعقد مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وكان نادي البنك الأهلي قد نجح في إبرام عدد من الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تقوية الصفوف تحضيرًا للموسم الجديد.

ومن أبرز الأسماء التي تعاقد معها البنك الأهلي الصاعد حديثُا للدوري الممتاز هو محمد كوفي مدافع سموحة والذي انتقل في صفقة انتقال حر.