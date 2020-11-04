مصدر لمصراوي: بدر بانون ترك معسكر الرجاء لزيارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر في نادي الرجاء المغربي، أن بدر بانون لاعب الفريق غادر معسكر الفريق المتواجد في القاهرة وتوجه للنادي الأهلي من أجل التقاط الصور بقميص فريقه الجديد

ويتواجد بانون رفقة الرجاء في القاهرة من أجل خوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر لها اليوم الأربعاء.

وكانت بعثة الرجاء قد وصلت إلى مصر يوم الاثنين الماضي بعد أن تعافت البعثة من عدوى فيروس كورونا والتي ضربت الفريق مؤخرًا.

وقال مصدر في الرجاء لمصراوي إن بدر بانون غادر معسكر الفريق مساء الثلاثاء وعاد بقميص النادي الأهلي.

المصدر نفسه أضاف أن اللاعب كان في زيارة للنادي الأهلي والذي شهد التقاط عدد من الصور للاعب بقميص النادي الفريق قبل أن يعود به اللاعب إلى معسكر الرجاء.

وكان يلا كورة قد نشر في سبتمبر الماضي، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب المغربي من أجل الانضمام للأهلي على أن يكون الإعلان عقب نهاية دوري أبطال أفريقيا.