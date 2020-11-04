رسميًا.. إنبي يجدد استعارته لكريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
جدد نادي إنبي استعارته للاعب كريم فؤاد الظهير الأيسر للفريق، والمعار من صفوف فريق النجوم، لمدة موسم إضافي.
وحصل نادي إنبي على توقيع كريم فؤاد في وجود عبد الناصر محمد مدير الكرة في الفريق البترولي و أحمد كمال سلطان وكيل اللاعب.
وكان كريم فؤاد قد لعب في الموسم المنتهي بين صفوف إنبي على سبيل الإعارة من النجوم، قبل أن تنتهي فترة تواجده مع الفريق ليتم تجديدها منذ ساعات ماضية.
وسبق لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن أكد في وقت سابق، أن اللاعب تلقى عرضًا من نادِ محلي كبير -لم يعلن اسمه- إلى جانب وجود دعوة من بنفيكا البرتغالي لقضاء فترة معايشة.
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