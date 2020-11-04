"كافحت للتواجد معكم".. حارس الرجاء يوجه رسالة لزملائه قبل لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه أنس الزنيتي، حارس مرمى فريق الرجاء، رسالة عاطفية لزملائه قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الرجاء ليحل ضيفًا على الزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويغيب الزنيتي عن بعثة فريقه لعدم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التي ضربت صفوف الفريق قبل عدة أسابيع وتسببت في تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

وعبر حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلت صحيفة "le 360" رسالة الزنيتي وجاءت كالآتي: "الجسد بالدار البيضاء والعقل والروح بالقاهرة، كنت أتمنى جاهدا الحضور معكم في هذه الظروف الحاسمة وتقديم يد المساعدة لكم جميعا لبلوغ طموحنا وطموح جماهيرنا".

وأضاف: "كافحت حتى آخر لحظة للتواجد معكم لكن قدر الله ماشاء فعل".

وتابع حارس مرمى الرجاء: "ثقتي فيكم كبيرة فروح المجموعة كانت دوما هي سلاحنا أمام كل خصومنا وسر نجاحاتنا".

وواصل قائلًا: "كامل الثقة في أخي محمد بوعميرة (حارس الرجاء الثاني) في حماية عرين الفريق وفي كامل عناصر الفريق".

وأتم: "غدا سأكون مشجعا لكم كبقية جمهور الرجاء والهدف واحد هو التأهل للنهائي".

جدير بالذكر أن الزمالك حسم مباراة الذهاب لصالحه التي استضافها ملعب محمد الخامس بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.