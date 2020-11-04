جوتا عن اللعب بجوار صلاح: لاعب عالمي ويسهل مهامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، إن اللعب بجوار محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الريدز يسهلان عليه القيام بمهامه.

وانضم جوتا إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من وولفرهامبتون.

وتألق اللاعب البرتغالي بقميص ليفربول، حيث شارك حتى الآن في 10 مباريات في مختلف البطولات (5 بالدوري المحلي- 2 بكأس الرابطة و3 بدوري الأبطال) وسجل 7 أهداف.

وخلال تصريحات صحفية عقب تسجيله "هاتريك" في مباراة أتالانتا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (5-0)، قال جوتا: "صلاح وماني لاعبان عالميان."

وأضاف: "نعلم جميعًا أن كفاءتهما تجعل من السهل عليّ القيام بعملي، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة معًا اليوم".

وتابع: "أنا ألعب في أفضل فريق في مسيرتي بالتأكيد".

وواصل: "لا أعرف إذا ما كانت هذه أفضل لحظاتي أم لا، لكن أنا سعيد حقًا بهذا الفوز الرائع خارج الأرض.. لحظة جيدة وليلة سعيدة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فلم يسجل أحد هذا العدد (7 أهداف) في أول 10 مباريات مع ليفربول منذ روبي فاولر في 1993.

جدير بالذكر أن فوز ليفربول على أتالانتا عزز صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه أياكس وأتالانتا في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل ميتلاند جدول الترتيب بدون نقاط.