زيدان يدعم مارادونا في محنته بعد فوز ريال مدريد على الانتر

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رسالة دعم إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ.

وقال زيدان عقب المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على إنتر ميلان الإيطالي 3 / 2 مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، في رسالة إلى مارادونا :”أتمنى وأدعو بأن يكون كل شيء على ما يرام، هذا ما نتمناه له ولعائلته.”

وخضع مارادونا لعملية جراحية إثر تعرضه لنزيف في المخ، وقال سيبستيان سانشي المتحدث بإسمه أمس الثلاثاء :”عملية مارادونا انتهت وكانت عملية ناجحة.”

وأضاف :”كُل شيء تم وفقًا لما هو مخطط له. دييجو بحال جيد ويستريح الآن في غرفته.”

وأجريت الجراحة من قبل ليوبولدو لوكي الطبيب المعالج لمارادونا، والذي كان قد صرح بأن العملية كانت مطلوبة لمعالجة ورم دموي تحت الجافية.

وكان مارادونا قد دخل أمس الأول الاثنين في مستشفى في لا بلاتا، بسبب معاناته من فقر الدم وجفاف خفيف.

وقال طبيبه المعالج لوكي مساء الثلاثاء أن مارادونا بحال جيد لكنه سيظل في المستشفى ليوم آخر.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من احتفال مارادونا، المتوج بكأس العالم 1986، بعيد ميلاده الــ60 .

وأوضح الطبيب “الأمر كان مؤثرًا، اسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيًا”.

أقرأ ايضًا