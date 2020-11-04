مارادونا في حالة مستقرة بعد نجاح العملية

خضع الاسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا لعملية جراحية في الدماغ بسبب ورم دموي في وقت متأخر مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لكنه ما زال تحت المراقبة كما اعلن طبيبه ليوبولدو لوكي.

وقال لوكي بعد اجرائه العملية التي استمرت حوالي ساعتين في احدى العيادات الخاصة في بوينوس ايرس “لقد تم استئصال الورم الدموي وتجاوب دييجو جيدًا مع العملية. كل الأمور تحت السيطرة، لقد استيقظ لكنه سيبقى تحت المراقبة”.

ونقل مارادونا على وجه السرعة بعد ظهر الثلاثاء إلى العيادة الخاصة من مستشفى لا بلاتا الذي تواجد فيه منذ الإثنين لمعاناته من فقر في الدم وتجفاف.

وأحتشدت مجموعات من انصار مارادونا أمام العيادة الواقعة في مدينة اوليفوس وحملت شعارات مؤيدة لنجمهم المفضل من بينها واحدة كتبت عليها عبارة “هيا يا دييجو” وتلقت نبأ نجاح العملية الجراحية من خلال الهتاف بإسمه وانشاد الاغنيات المؤيدة له.

نحبك دييجو أرماندو، وجاء أوسكار ميدينا مع زوجته لمساندة النجم الأرجنتيني “من أجل دعم أفضل لاعب على مر الأزمنة” على حد قوله.

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس “مرة جديدة، عانى دييجو من مشاكل صحية لكن جسمه مضاد وسيتعافى بمساندة الشعب”، قبل ان يردف “نحبك دييجو أرماندو!”.

أما ماتياس دي سيوسيو فقال “أشعر بحزن عميق ولا قدرة لي على القيام بأي شيء، لكننا سنبقى إلى جانبه الى اليوم الأخير”.

وكان لوكي طمأن انصار النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم عام 1986 مع منتخب بلاده بان صحته تتحسن ويرغب بمغادرة المستشفى صباح الثلاثاء، بقوله للصحافيين الذين أحتشدوا خارج العيادة الخاصة في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس إيرس “انه افضل بكثير من الامس، هو يريد المغادرة، اتمنى لو انه يبقى يوم آخر”.

وأضاف “إنه يعاني من فقر الدم، وهو مصاب بالتجفاف قليلًا، وعلينا تصحيح ذلك والتأكد من أن صحته تتحسن”، مشيرًا إلى أن البطل العالم عام 1986 “حظي بليلة جيدة” وأنه “في مزاج جيد”.

لكن لوكي عاد وأكد بعد الظهر بان صور الأشعة التي خضع لها مارادونا اظهرت وجود ورد دموي في الدماغ ما يستدعي عملية جراحية مشيرًا الى أن العملية “هو إجراء روتيني ليس أكثر”.

وكان أسطورة كرة القدم الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ60 نقل الإثنين الى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بحسب لوكي الذي استبعد وجود أي علاقة بين وضعه الصحي الحالي وفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الأرجنتين، واضعًا جزءًا كبيرًا منها في الحجر.

وقال لوكي في حينها “إنه مريض مسن يعاني من ضغوط كثيرة في حياته. إنه وقت يحتاج فيه الى مساعدتنا. من الصعب للغاية أن يكون المرء مارادونا”.

واضاف “دييجو بخير، مع أن بإمكانه أن يكون أفضل بكثير” بحسب ما قال لوكي، مضيفًا “لم يكن في وضع أحب أن أراه فيه. لقد تحدثت معه سابقًا، وقلت له: لنذهب الى عيادة من أجل أن تتحسن بعض الشيء، فأجابني: “حسنًا، لنذهب”.

وجاء إدخال المدرب الحالي لخمنازيا اسغريما بعد أسبوع على وضعه في الحجر الصحي على سبيل الوقاية بعد أن ظهرت على احد مخالطيه عوارض فيروس كورونا كما كشفت الصحف المحلية الثلاثاء الماضي.

وأصر مارادونا الجمعة على الأحتفال بعيد ميلاده بالانضمام إلى لاعبيه لفترة وجيزة خلال أحدى الحصص التدريبية، لكن بدأ واضحًا أنه يواجه صعوبة في المشي واحتاج الى مساعدة من المتواجدين بقربه خلال الدقائق الثلاثين التي أمضاها في الملعب.

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، شارف في بعضها على الموت.

تعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلو جرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بانقاص وزنه 50 كيلو جرامًا.

وفي 2007 أسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.