ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح أكثر من مرة خلال 6 أشهر

يخشى ليفربول الإنجليزي فقدان نجمه المصري محمد صلاح لفترة طويلة بسبب إمكانية التحاقه بمعسكر منتخب بلاده مرتين خلال فترة قصيرة.

ويأمل المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب في تعزيز قوة فريقه بضم نجم ليفربول محمد صلاح لقائمة الفريق في أولمبياد طوكيو المؤجلة لصيف 2021.

وتنص اللوائح على إمكانية استدعاء كل منتخب لثلاثة لاعبين فوق 23 عامًا، وبذلك يصبح نجم ليفربول المرشح الأبرز للانضمام لقائمة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأكد غريب على رغبته في ضم نجم ليفربول لقائمة المنتخب المصري، قائلًا: “الجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم لديهما رغبة في استدعاء صلاح للأولمبياد“.

وأضاف: “صلاح لاعب من الطراز العالمي، وآمل أن يكون قادرًا على اللعب معنا في الأولمبياد، فامتلاك لاعب بقيمته في فريقك، يجعل أهدافك مختلفة”.

ومن المقرر انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو 2021، لتنتهي في أغسطس التالي، مما يعني احتمالية غياب صلاح عن الفترة التحضيرية مع ليفربول، حال مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية.

حيث سيصبح ليفربول بذلك مهددًا بفقدان صلاح للمرة الثانية في غضون ستة أشهر فقط، حال مشاركته مع منتخب مصر الأول في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بين شهري يناير وفبراير 2022.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) كان قد قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى مطلع 2022 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن كان من المقرر إقامتها في يونيو 2021.

ولن تتوقف أزمة ليفربول عند غياب صلاح فحسب، بل سيفقد الريدز خدمات السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، حال تأهل منتخبي بلادهما للبطولة الأفريقية أيضًا.

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