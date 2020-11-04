آندريا رادريزاني: ليدز يونايتد لم يعد قذرًا!

أعرب مالك نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، أندريا رادريزاني عن فخره بمساعدة النادي على تغيير سمعته ليصبح من بين الأندية المفضلة للمشجعين في بريطانيا بعدما كان يشتهر سابقًا بأنه “ليدز القذر”.

واستمتع ليدز بفترة نجاح تحت قيادة المدرب “دون ريفي” في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكنه كان يتعرض لانتقادات بسبب أسلوبه العنيف في الملعب، حيث وصفه المدرب برايان كلوف: “الفريق الأقذر في الدوري”.

لكن بات يحظى النادي بالإشادة تحت قيادة المدير الفني الحالي، مارسيلو بيلسا، وذلك بسبب أسلوب اللعب الذي يتبعه المدرب الأرجنتيني، والذي يعتمد في الأساس على الضغط القوي المتقدم.

وضمن ليدز في يوليو الماضي العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 2004.

وقال المالك الإيطالي، رادريزاني في مقابلة مع شبكة بي إن سبورتس: “في الفترة الأخيرة تابعت على مواقع التواصل الإجتماعي كيف أصبح ليدز الفريق الثاني المحبب لدى الكثير من الشبان في البلاد”.

وأضاف: “عادة ما يختار المرء الفريق صاحب أفضل أداء، لذا أنا فخور جدًا بذلك”.

ولم يخف مالك ليدز طموحه ليجعل النادي قادرًا على الوجود في مراكز مؤهلة لبطولة أوروبية، لكنه قال إن الأولوية في الموسمين المقبلين ستكون لتثبيت موقعه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تابع: “نحن نسير في الاتجاه الصحيح، أحلم بقيادة ليدز إلى اللعب في أوروبا، نقطع حاليًا خطوة واحدة تلو الأخرى”.

وواصل: “إذا بقينا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون بوسعنا أن نستهدف الوجود بالقرب من أول ستة مراكز”.

وأتم: “لدينا التطلعات إلى التطور في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لقد وضع بيلسا الأساس حتى لو كان المستقبل بدونه”.

يذكر أن ليدز يونايتد يحتل المركز رقم 12، بعدما حصد عشر نقاط من سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقرأ ايضًا