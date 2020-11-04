مانشستر سيتي يسعى لاستغلال تخبط برشلونة وخطف ليونيل ميسي في هذا الموعد

أكدت صحيفة التليجراف البريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي ما زال متمسكًا بضم قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن مانشستر سيتي يجهز عرضًا جديدًا لتقديمه إلى ميسي في يناير المقبل، لتعويض المحاولة الفاشلة في ضمه الصيف الماضي، مستغلًا حالة عدم الاستقرار الإداري التي يعيشها نادي برشلونة حاليًا، بعد استقالة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أخرى أن مانشستر سيتي سيستفيد من تدهور الوضع الإقتصادي لنادي برشلونة، الذي يعاني من خسائر مالية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم طلب ميسي بالرحيل الصيف الماضي؛ إلا أن النجم الأرجنتيني أكد ألتزامه الكامل تجاه برشلونة، ومساعدة الفريق على تحقيق أكبر قدر من البطولات هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى، كان قد أعرب رئيس لجنة إدارة نادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس عن تفائله عندما سئل من قبل أحد الصحفيين عن تجديد عقد النجم الأرجنتيني، قائًلا: “هناك استعداد جيد من ميسي ووكيله”.

جدير بالذكر أن عقد ميسي (33 عامًا) مع برشلونة ينتهي الصيف القادم.

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